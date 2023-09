Ukrajinci oslobodili kľúčovú obec, protiofenzíva trvá už štvrtý mesiac (video+foto)

Zverejnená fotografia

Protiofenzíva trvá už štvrtý mesiac

18.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily oslobodili obec Kliščijivka Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na prezidenta Volodymyra Zelenského „Dnes by som chcel osobitne oceniť bojovníkov, ktorí postupne získavajú späť ukrajinské územie v oblasti Bachmutu," vyjadril sa Zelenskyj vo svojom nočnom prejave.Skôr počas dňa jeho úrad zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu, ktorá naznačuje, že Ukrajinci oslobodili kľúčovú obec. Pätica vojakov na nej drží vlajky a pózuje pred kostolom, ktorý CNN geolokalizovala do centra Kliščijivky.V separátnom videu šestica vojakov stojí pred spomenutým kostolom a vyhlasuje, že oslobodenie Kliščijivky je kompletné.„Nepriateľ sa nevzdáva pokusov o opätovné dobytie s použitím všetkých možných palebných prostriedkov. Ale stojíme pevne a sebavedomo," hovorí jeden vojak. Oblasť juhozápadne od Bachmutu je stredobodom ukrajinskej protiofenzívy na východe celé leto. Pred pár dňami ukrajinské sily oslobodili susednú obec Andrijivka.Vzhľadom na to, že letná protiofenzíva trvá už štvrtý mesiac, Ukrajina čelí rastúcemu tlaku, aby presvedčila kľúčových západných partnerov, že ruské sily môžu byť zatlačené späť.