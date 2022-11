Ukrajinci oslobodili na juhu 41 obcí a Rusi sa stiahli na východný breh rieky Dnipro, oznámil Zelenskyj (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily oslobodili na juhu Ukrajiny 41 obcí. Po tom, ako sa Rusi rozhodli stiahnuť na východný breh rieky Dnipro, to vo svojom večernom prejave oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň sa poďakoval viacerým jednotkám za postup v Chersonskej oblasti. Na svojej webstránke o tom informuje televízia CNN.„Všetko, čo sa teraz deje, bolo dosiahnuté mesiacmi krutého boja. Dosiahnuté odvahou, bolesťou a stratami. Nie je to nepriateľ, ktorý odchádza. Sú to Ukrajinci, ktorí prenasledujú okupantov za veľkú cenu,“ vyjadril sa Zelenskyj.Do niektorých obcí sa podľa ukrajinského prezidenta presunula polícia, aby začala stabilizačné opatrenia. Ďalším krokom bude odmíňovanie, za pomoc s ktorým poďakoval Zelenskyj viacerým krajinám. Zároveň sa poďakoval aj za novú pomoc, a to za zhruba 100 miliónov dolárov z Holandska a nový balík vojenskej pomoci z USA, ktorý posilní ukrajinskú protivzdušnú obranu.„Dôležité prostriedky protivzdušnej obrany. Presne to, čo potrebujeme, o čo sme žiadali,“ skonštatoval Zelenskyj.(1 EUR = 0,9954 USD)