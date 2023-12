Ukrajinci podľa Mathernovej porazili Rusov v námorníctve, zo svojich prístavov vyvážajú produkty do celého sveta

Ukrajincom sa darí vo vývoze

Slováci sú zamilovaní do Ruska

31.12.2023 (SITA.sk) - Medzi najvýznamnejšie úspechy Ukrajiny vo vojne s Ruskom patrí eliminácia ruskej Čiernomorskej flotily . V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedla veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine - Slovenka Katarína Mathernová „Krajine bez námorníctva sa podarilo zdecimovať ruskú Čiernomorskú flotilu. Vytlačili ju zo svojej strany Krymu na druhú. Urobili veľké zásahy a z flotily je polovica toho, čo bola. Rusi sa museli stiahnuť až do Novorossijska, pretože si ju nechceli nechať úplne celú zničiť. Myslím si, že toto je veľký a významný míľnik, o ktorom sa príliš nehovorí,“ povedala Mathernová.Podľa nej o zdecimovaní ruskej Čiernomorskej flotily svedčí aj skutočnosť, že Ukrajincom sa darí zo svojich čiernomorských prístavov vyvážať poľnohospodárske a iné produkty do celého sveta. Deje sa tak napriek tomu, že Moskva v júli odstúpila od čiernomorskej obilnej iniciatívy „Z troch odeských prístavov odplávalo už asi 600 lodí. Tie prepravujú nielen obilie, ale takisto aj železo, železnú rudu... To tiež prináša export na Ukrajinu. Čiže im (Ukrajincom) sa podarilo poraziť Rusko v námorníctve, a o tomto sa málo hovorí,“ doplnila.Wlachovský pripomenul slová prominentného slovenského politológa Alexandra Dulebu, ktorý sa vyjadril, že časť Slovákov je zamilovaná do Ruska, ktoré nikdy neexistovalo a neexistuje, a to sa často prenáša na vzťah Slovákov k Ukrajine. Sú poznačení falošnými ruskými naratívmi o Ukrajine.Mathernová vraví, že ak Západ chce, aby Ukrajina zvíťazila vo vojne, spojenci Kyjeva nesmú poľaviť v podpore. Tú by mohol ovplyvniť rok 2024, keď sa po celom svete uskutoční viacero dôležitých volieb.„Západ môže rozhodnúť o tom, ako to skončí. V súčasnosti máme ,únavu z Ukrajiny', ale všetci sú unavení na Západe, nie na Ukrajine,“ podotkla Mathernová.