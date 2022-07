Ukrajinci pred ústupom v Lysyčansku ruskú armádu veľmi úspešne vyčerpali

Úspešná taktická práca Ukrajincov

Rusi sú vyčerpaní

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily urobili „veľmi úspešnú prácu vyčerpania" ruských síl v oblasti mesta Lysyčansk predtým, ako ustúpili. Pre televíziu Sky News to povedal bývalý dôstojník britskej vojenskej spravodajskej služby Forbes McKenzie.Lysyčansk bol posledným veľkým mestom v Luhanskej oblasti, ktoré bolo pod kontrolou ukrajinskej armády, pričom ho teraz obsadili Rusi. Podľa McKenzieho však pre Ukrajincov nie je dôležité udržiavať kontrolu nad Lysyčanskom na to, aby vo vojne zvíťazili.„Urobili veľmi úspešnú prácu taktického vyčerpania Rusov v tejto oblasti. Lysyčansk nie je kľúčový, nepotrebujú mať toto mesto, aby zvíťazili vo vojne," povedal McKenzie o ukrajinskej armáde.„Existuje cesta zo Slovianska do Bachmutu. Predpokladá sa, že Ukrajinci sa presunú na západnú stranu tejto cesty, kde sa zakopú a pripravia sa na nasledujúci útok," dodal.„Treba naozaj povedať, že Rusi sú vyčerpaní. Mali naozajstné problémy s tvorbou síl," poznamenal bývalý dôstojník britskej vojenskej spravodajskej služby.