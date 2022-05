Ukrajinci sa nemienia vzdať územia pre dosiahnutie mieru, opačný názor má iba desatina opýtaných

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Až 82 percent Ukrajincov je presvedčených, že Ukrajina by sa vo vojne s Ruskom nemala vzdať žiadneho územia za účelom dosiahnutia mieru. Vyplýva to z nedávneho prieskumu, ktorý uskutočnil Kyjevský medzinárodný sociologický inštitút.Podľa spomenutého prieskumu si iba 10 % opýtaných Ukrajincov myslí, že Ukrajina by sa mohla vzdať niektorých oblastí, aby dosiahla mier a zachovala si nezávislosť.Do prieskumu sa zapojilo približne dvetisíc ľudí zo všetkých kútov Ukrajiny, okrem Krymu, Sevastopoľa a niektorých okresov v Doneckej a Luhanskej oblasti.Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak cez víkend vyhlásil, že ukrajinská vláda nebude súhlasiť so žiadnou mierovou dohodou, ktorej súčasťou by malo byť vzdanie sa akéhokoľvek ukrajinského územia. Povedal, že takéto ústupky by viedli k tomu, že Moskva by z dlhodobého hľadiska začala ešte väčšiu a krvavejšiu ofenzívu proti Ukrajine.