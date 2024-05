Ukrajinci sa pre ruskú ofenzívu museli stiahnuť z niektorých pozícií severne od Charkova

12.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci sa vzhľadom na ruskú ofenzívu museli stiahnuť z niektorých pozícií na severe Charkivskej oblasti . Uviedla to v sobotu večer na Telegrame jednotka samostatného oddielu špeciálnych síl Národnej gardy Ukrajiny.„Začali sa boje o strategicky dôležitú osadu Hlyboke. Rusi umierajú v húfoch, no napriek tomu postupujú a v niektorých oblastiach sa im to darí," konštatovala jednotka.Podľa telegramového kanála DeepState sa konvoj ruskej pechoty presúval južne od dediny Morochovec. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.