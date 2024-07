Ukrajinci sa v niektorých častiach frontu pustili do protiofenzívy, rozsah operácií bude závisieť od podpory Západu

13.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci sa snažia prebrať taktickú iniciatívu vedením obmedzených protiútokov v určitých oblastiach frontu a v závislosti od príchodu západnej pomoci by mohli byť postupne schopní uskutočniť početnejšie protiútoky. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Západní a americkí predstavitelia predpovedajú, že ukrajinské sily budú počas nasledujúcich šiestich mesiacov hlavne v defenzíve, pričom rozsiahla protiofenzíva sa očakáva až v roku 2025. Napriek tomu sa ukrajinské jednotky aktívne zapájajú do obmedzených protiútokov v konkrétnych frontových oblastiach. Rozsah a načasovanie ich protiofenzívnych operácií bude výrazne závisieť od príchodu západnej podpory.ISW ďalej hodnotí, že ruské sily pravdepodobne nedosiahnu na Ukrajine zmysluplný operačný pokrok. Zdá sa, že stratégia ruského prezidenta Vladimira Putina sa zameriava skôr na pomalé, stabilné územné zisky než na rýchle, významné manévre.