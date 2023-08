Ukrajinci vyjadrili súhlas s hybridným tribunálom, podľa Smyrnova by to bol dobrý krok

Ukrajinský prístup sa neujal

Hľadajú kompromis

Haag je vhodný adept

23.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda pripustila, že nedokáže získať podporu pre svoj navrhovaný formát tribunálu na základe rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) a miesto toho súhlasila s mierne upravenou formou, tzv. hybridným tribunálom. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Európsku pravdu.Zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Smyrnov počas medzinárodnej konferencie o osobitnom tribunále v Kyjeve vysvetlil, že ukrajinský prístup „sa neujal“, pretože viaceré západné hlavné mestá vrátane Washingtonu sa obávajú, že by „na základe ruského scenára“ mohli sami čeliť trestnému stíhaniu.„Doktrína medzinárodného práva sa stala rukojemníkom globálnej politiky, geopolitiky. A niektorí naši partneri sa obávajú, že tento precedens bude použitý proti nim, keďže sa tiež zapájajú do vojenských kampaní v zahraničí. A my musíme byť v tomto smere úprimní,“ povedal Smyrnov.Kyjev už podľa neho nevylučuje možnosť vytvorenia tzv. internacionalizovaného tribunálu, čo presadzujú Spojené štáty, no len za predpokladu, že sa jeho základom nestane ukrajinský súdny systém.„Tento (hybridný tribunál založený na ukrajinskom práve - pozn. red) je pre Ukrajinu neprijateľný model. Zriadenie internacionalizovaného tribunálu však nemusí nevyhnutne znamenať zriadenie tribunálu v rámci ukrajinského právneho systému,“ poznamenal a dodal, že „preto by kompromisom mohlo byť vytvorenie internacionalizovaného tribunálu ako súčasti súdneho systému inej krajiny, ktorej súdny systém je dôveryhodný“.Podľa Európskej pravdy by mali v Haagu zriadiť osobitný tribunál pre zločin agresie, ktorý bude fungovať na základe holandského práva s čím predbežne súhlasila aj tamojšia vláda.Haag je vhodný, pretože tam pôsobia aj ďalšie medzinárodné súdy, ako aj register ruských trestných činov, ktorý zhromažďuje dôkazy o rozsahu agresie; majú skúsenosti s vedením súdneho procesu pre medzinárodný zločin, ako bol prípad zostrelenia letu MH17; a v holandskom práve existuje prijateľná definícia zločinu agresie.Podľa Smyrnova by mohli formát osobitného tribunálu pre zločin ruskej agresie voči Ukrajine určiť do konca roka.