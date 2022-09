Ukrajinci využili moment prekvapenia a slabú logistiku ruskej armády v Chersonskej oblasti, veliteľov vystavili pred zásadné rozhodnutia

3.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily podľa britského ministerstva obrany v prebiehajúcej protiofenzíve „pravdepodobne získali určitý stupeň taktického prekvapenia".Dosiahli to využitím „slabej logistiky, správy a vedenia" ruskej armády, uviedol rezort obrany Veľkej Británie v aktualizácii spravodajských informácií o vývoji vojny na Ukrajine. Informuje o tom web The Guardian.„Jedným z prvkov ofenzívy je pokračujúce napredovanie na širokom fronte západne od rieky Dnipro so sústredením sa na tri smery v rámci Rusmi okupovanej Chersonskej oblasti. Operácia má obmedzené bezprostredné ciele, ale ukrajinské sily pravdepodobne dosiahli určitý stupeň taktického prekvapenia využitím slabej logistiky, správy a vedenia ruských ozbrojených síl. Keďže boje pokračujú aj v sektore Donbasu a Charkova, kľúčovým rozhodovaním pre ruských veliteľov v nadchádzajúcich dňoch bude, kde nasadiť operačné rezervy, ktoré dokážu generovať," uviedlo britské ministerstvo obrany.