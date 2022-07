Ukrajinec Zinčenko mení v Premier League klub, z Manchestru City odchádza do Arsenalu Londýn

Do základnej zostavy sa nedostával

Arteta pozná Zinčenka veľmi dobre

Ukrajinský futbalový reprezentant Oleksandr Zinčenko je v lete 2022 druhým hráčom, ktorý v Anglicku prestúpil z Manchestru City do londýnskeho Arsenalu . Okrem 25-ročného Ukrajinca tak už skôr spravil aj brazílsky útočník Gabriel Jesus.Zinčenko sa do Londýna sťahuje za odstupné 30 miliónov libier, čo je v prepošte približne 35,3 milióna eur. Hlavný koučom Arsenalu je Mikel Arteta , ktorý v rokoch 2016 až 2019 pracoval ako asistent trénera v Manchestri City.Ukrajinský stredopoliar, ktorý v organizácii The Citizens hrával väčšinou na kraji obrany, strávil v Manchestri šesť sezón.Napriek tomu, že bol kapitánom národného tímu Ukrajiny, nepodarilo sa mu za ten čas vybojovať si miesto v základnej zostave klubu. Arsenal nešpecifikoval, akú zmluvu Zinčenko podpísal."Je to hráč, ktorého osobne poznám veľmi dobre, sledoval som ho aj po mojom odchode z Manchestru City. Alex je kvalitný futbalista, je to tiež osoba s vysokými ľudskými kvalitami a charakterom. Som veľmi rád, že v klube všetci spravili maximum, aby ho pre nás získali," poznamenal kouč Arteta a doplnil: "Jeho futbalové kvality nespočívajú len vo výkonoch na jeho hlavnom poste, je totiž veľmi všestranný smerom dopredu aj dozadu."Oleksandr Zinčenko patril Manchestru City od roku 2016, no prvý rok hosťoval v Holandsku v tíme PSV Eindhoven . V Premier League si od leta 2017 pripísal spolu 128 štartov, v predchádzajúcej sezóne ich bolo 15.