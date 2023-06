Ukrajinská armáda dosahuje taktické úspechy, Zelenskyj pochválil vojakov a je vďačný za každý oslobodený meter

Postup v každom smere

Rusko spôsobilo ťažké straty

17.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily dosahujú taktické úspechy v protiofenzíve na juhu Ukrajiny. Uviedla to námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová , na ktorú sa odvoláva web denníka The Guardian.„Prakticky vo všetkých sektoroch, kde naše jednotky útočia na juhu, zaznamenali taktické úspechy. Postupne napredujú. Momentálne je postup do dvoch kilometrov v každom smere,“ vysvetlila Maľarová.V zničenom meste Bachmut, ktoré v máji dobyli Rusi, sa ukrajinské sily snažia vytlačiť ruské sily z predmestí.Rusko oficiálne neuznalo ukrajinské postupy a namiesto toho vyhlásilo, že za 24 hodín spôsobilo ukrajinským silám ťažké straty.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky j pochválil úspechy jeho síl. „Každý vojak, každý nový krok, ktorý urobíme, každý meter ukrajinskej zeme oslobodený od nepriateľa je nanajvýš dôležitý,“ povedal tiež prezident.