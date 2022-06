Ukrajinská armáda sa sťahuje zo Sjevjerodonecka, jej presun potrvá niekoľko dní

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily sa začali sťahovať zo Sjevjerodonecka. Niekoľko jednotiek však stále zostáva v tomto meste vo východoukrajinskom regióne Donbas, preto sa trvanie operácie odhaduje na niekoľko dní. Pre televíziu CNN to v piatok povedal šéf vojenskej správy okresu Sjevjerodoneck Roman Vlasenko.„Momentálne ukrajinská armáda stále zostáva v Sjevjerodonecku," povedal Vlasenko. „Teraz sa sťahujú z mesta. Začalo sa to včera. Je tam veľa jednotiek, takže predpokladám, že sťahovanie bude trvať niekoľko dní," dodal.Ruskí vojaci v Donbase obkľúčili približne 2-tisíc ukrajinských vojakov v rámci snahy o obsadenie miest Sjevjerodoneck a Lysyčansk, povedal v piatok na brífingu hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov Šéf ukrajinskej vojenskej administratívy Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj predtým v piatok pripustil, že ruské sily pokročili v niektorých oblastiach južne od Lysyčanska, a to v dedine Zolote a v mestečku Toškivka. Zároveň šéf vojenskej správy mestečka Hirske Babčenko oznámil, že bolo „úplne okupované" ruskými silami.