Ukrajinská bezpečnostná služba sa po mesiacoch mlčania priznala k októbrovému útoku na Krymský most

26.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) sa po mesiacoch mlčania priznala k účasti na októbrovom útoku na Krymský most. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Dôstojníci SBU ničia nepriateľa na najhorúcejších miestach a robia všetko pre to, aby čo najskôr oslobodili našu zem. Zničenie Krymského mosta je jedným z našich úspechov,“ vyjadril sa šéf SBU Vasyľ Maľuk počas ceremónie v Kyjeve. Tá sa uskutočnila pri príležitosti vydania poštovej známky oslavujúcej bezpečnostné služby.Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hana Maľarová sa tento mesiac stala prvou ukrajinskou predstaviteľkou, ktorá priamo uznala zodpovednosť Ukrajiny za útok. Októbrovú masívnu explóziu na moste, ktorý spája okupovaný polostrov Krym s pevninským Ruskom, zjavne spôsobila bomba skrytá v nákladnom kontajneri.Pre ruského vodcu Vladimira Putina má Krymský most osobnú hodnotu a podľa Kremľa predstavuje „znovuzjednotenie“ Krymu s ruskou pevninou. Most sa stal terčom dvoch úderov aj 17. júla. Ukrajinský predstaviteľ pre CNN povedal, že je za ne zodpovedný Kyjev.