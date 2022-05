Ukrajinská generálna prokuratúra dostáva denne 100 až 200 prípadov údajných vojnových zločinov

Ukrajinská generálna prokuratúra vyšetruje takmer 14-tisíc prípadov údajných vojnových zločinov spáchaných ruskými silami počas invázie na Ukrajinu.

Generálna prokurátorka Iryna Venediktovová v Londýne pre vysielateľa BBC povedala, že denne dostávajú 100 až 200 takýchto nových prípadov.

Okrem takmer 14-tisíc prípadov, ktoré sa venujú len vojnovým zločinom , sa prokurátori venujú aj takmer 6-tisíc súvisiacim prípadom. „Znamená to, že máme obrovské množstvo precedensov a každým dňom ich máme viac a viac,“ konštatovala prokurátorka.

Vyšetrovanie genocídy

Ukrajinské právne orgány

26.5.2022 (Webnoviny.sk) -Najčastejším údajným vojnovým zločinom je podľa generálnej prokurátorky ostreľovanie civilných budov, hlavne nemocníc a škôl. Celkovo bolo zničených viac ako tisíc zdravotníckych a vzdelávacích budov, povedala.Venediktovová tiež spomenula zabíjanie civilistov, rabovanie a znásilňovanie. Tiež podľa jej slov už začala vyšetrovať genocídu , ale uznala, že to bude na Ruskom kontrolovaných územiach náročné.Ukrajinské právne orgány by sa podľa Venediktovovej mali ujať vedenia pri stíhaní vojnových zločinov, „pretože len my rozumieme našej krajine, našim ľuďom, našej pôde“.Pripustila však, že Medzinárodný trestný súd v Haagu by mal zohrať úlohu pri stíhaní vysokopostavených ruských predstaviteľov zodpovedných za inváziu, prípadne aj ruského prezidenta Vladimira Putina Venediktovová je v Londýne na svojej prvej zahraničnej ceste od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Stretla sa tam s britskou generálnou prokurátorkou Suellou Bravermanovou a ďalšími predstaviteľmi, aby prediskutovala, čo viac by Spojené kráľovstvo a ďalšie západné mocnosti mohli urobiť na podporu procesu vyšetrovania.