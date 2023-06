Ukrajinská ofenzíva je pozastavená, vojaci narazili na mínové polia a prevahu Rusov

Ukrajinské jednotky pozastavili útoky

Príležitosť ohroziť ruskú kontrolu na juhu

16.6.2023 (SITA.sk) - Ambiciózna ofenzíva Ukrajiny s cieľom získať naspäť Ruskom okupované územia sa ukazuje ako ťažká úloha proti mínovým poliam, dobre pripravenej obrane a prevahe ruského letectva. Informuje o tom denník The Wall Street Journal.Ukrajinskí vojaci, ktorí obsadili pozície pri obci Urožajnoje, podľa vlastných slov zistili že je zamínovaná.„Míny sú všade, dokonca aj v domoch,“ priblížil veliteľ čaty.Po prvých sondážnych útokoch, ktoré priniesli zmiešané výsledky, ukrajinské sily v posledných dňoch útoky väčšinou pozastavili, pretože velitelia sa poučili z uplynulých dvoch týždňov a pokúšajú sa prísť na to, ako preraziť ruské línie bez veľkých strát.V Zaporožskej oblasti na juhu a v Doneckej na východe sa ukrajinské jednotky stále prebojovávajú cez prvé obranné línie Ruska a zatiaľ nedosiahli hlavnú líniu ruských opevnení, konštatuje The Wall Street Journal.Rusko medzitým pokračuje v útokoch v iných častiach východnej Ukrajiny, i keď bez viditeľnejších úspechov, a tiež v raketových a dronových útokoch na ukrajinské mestá.Niektoré z doterajších taktických úspechov Ukrajinci dosiahli pri obci Blahodatne a ďalších dedinách pozdĺž rieky Mokri Jaly. Prielom v tejto oblasti by pritom mohol ukrajinským silám umožniť postup na prístavné mestá Mariupoľ a Berďansk, čo by ohrozilo ruskú kontrolu nad juhom krajiny.Zatiaľ je však tento tlak obmedzený a lokálny. Väčšina ukrajinských brigád určených na ofenzívu a vybavených silnými západnými tankmi sa do boja ešte nezapojila.