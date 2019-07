Ukrajinská ombudsmanka: Moskva prepustí ukrajinských námorníkov

Príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a ukrajinskí námorníci počas súdneho pojednávania v Moskve 15. januára 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 24. júla (TASR) - Kyjevu sa podarilo dosiahnuť dohodu s Moskvou o prepustení ukrajinských námorníkov, ktorých ruské námorné sily zadržali počas tzv. kerčského incidentu v novembri 2019. S odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej ombudsmanky Ľudmyly Denisovovej pre spravodajský web Hromadske o tom v stredu informovala agentúra Ukrinform.vyhlásila Denisovová v meste Ščasťa počas prevozu ukrajinských zajatcov z povstalcami ovládanej Luhanskej oblasti.Jeden z advokátov ukrajinských námorníkov Nikolaj Polozov medzitým vyhlásil, že o podobnej dohode zatiaľ nemá žiadne informácie.uviedol Polozov.Ukrajinskí námorníci boli podľa agentúry Ukrinform ešte 15. júla pridaní na zoznam zajatcov určených na výmenu, ktorý spoločne pripravili predstavitelia Ruska a Ukrajiny.Moskovský súd následne minulú stredu rozhodol, že ukrajinskí námorníci zadržaní pri incidente v Kerčskom prielive zostanú vo väzbe do 24. októbra.Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.