Ukrajinská protiofenzíva je presvedčivá, Rusi utrpeli v Chersonskej oblasti dosť značné straty

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily utrpeli v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny „dosť značné strany" niekoľkých stoviek vojakov. V piatok to vyhlásila ukrajinská armáda, na ktorú sa odvoláva spravodajský portál Sky News.Ukrajinské sily začali v oblasti tento týždeň protiofenzívu a podľa hovorkyne armády na juhu krajiny Natalie Humeňukovej sú úspechy Ukrajiny „celkom presvedčivé" a čoskoro by malo byť viac „pozitívnych správ".„Pokračujeme v ničení nepriateľa z hľadiska jeho logistiky, schopností, kapacít. Explodujú sklady munície, explodujú pontónové prechody," vyjadrila sa hovorkyňa a vysvetlila, že to oslabuje nepriateľské logistické a dopravné spojenia do takej miery, že nedokážu získať zálohy.Ukrajinské sily sa snažia zabrániť Rusom v zásobovaní ich bojových skupín severne od rieky Dnipro tým, že sa zameriavajú na mosty.