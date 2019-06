Ukrajinská vláda chce nižšie ceny plynu pre domácnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 5. júna (TASR) - Ukrajina nariadi štátnej energetickej firme Naftogaz, aby v najbližších dvoch mesiacoch znížila ceny plynu pre domácnosti. Povedal to v stredu ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, pričom poukázal na pokles dovozných cien.Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý je hlavným veriteľom Ukrajiny, pritom niekoľkokrát vyzval vládu, aby ceny plynu zvýšila na trhovú úroveň. Práve vyššie ceny plynu boli podmienkou na poskytnutie ďalšej finančnej pomoci fondu pre Kyjev. Vláda zvýšila ceny plynu v októbri minulého roka takmer o štvrtinu a následne MMF súhlasil s uzatvorením dohody o pohotovostnom úvere v hodnote 3,9 miliardy USD (3,47 miliardy eur).Podľa Hrojsmana však dovozné ceny klesajú, a preto by mali klesnúť aj ceny pre domácich spotrebiteľov. Ako dodal na zasadnutí vlády, ceny, ktoré stanovil Naftogaz, sú nad úrovňou trhových cien.Hrojsman povedal, že ceny plynu na jún by mali dosahovať 8000 hrivien (261,13 eura) za 1000 kubických metrov (m3), zatiaľ čo Naftogaz ich stanovil na 8800 hrivien /1000 m3. V júli potom premiér požaduje ďalšie zníženie na 7700 hrivien za 1000 m3.Ceny plynu patria na Ukrajine, kde veľká časť populácie žije na hranici chudoby, k najcitlivejším témam. Už pred časom Hrojsman vyzval vládu a Naftogaz, aby začali s MMF rokovania, v rámci ktorých by sa dohodli na zrušení podmienky ďalšieho rastu cien.Spotreba plynu na Ukrajine dosiahla minulý rok 32,3 miliardy m3. Dovoz predstavoval 10,6 miliardy m3.