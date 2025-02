Ukrajinská vojenská rozviedka odmieta Ficove obvinenia z prevratu. Európski politici by mali byť zodpovední za svoje slová, tvrdí

Reakcia na obvinenia predstaviteľov Slovenskej republiky

Ide o mnohonárodnostnú údernú jednotku

Udržuje stálu spoluprácu s partnermi z NATO

Ukrajinská vojenská tajná služba sa ohradila voči tvrdeniam premiéra Roberta Fica o údajnom chystanom prevrate na Slovensku a prepojení na ukrajinskú rozviedku. Rázne odmieta nepravdivé obvinenia týkajúce sa organizovania nelegálnych aktivít v Slovenskej republike. Premiérovi odkázala, že v jej štruktúrach neexistuje žiadna jednotka s názvom „Gruzínska národná légia“.Ako ukrajinská vojenská tajná služba uviedla vo svojom stanovisku, v piatok 31. januára vzniesli predstavitelia Slovenskej republiky počas tlačovej konferencie obvinenia voči Hlavnému spravodajskému riaditeľstvu Ministerstva obrany (HUR MO) Ukrajiny, podľa ktorých sa mal vojenský personál “podriadený“ Ukrajiny, konkrétne Gruzínská národná légia, podieľať na organizovaní protestov na Slovensku s cieľom zorganizovať štátny prevrat.„Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny tieto obvinenia dôkladne preskúmalo, pretože hybridné a informačné operácie zamerané na destabilizáciu situácie v európskych krajinách a šírenie rozporov – ako vo vnútri štátov, tak aj medzi európskymi partnermi – predstavujú mimoriadne vážnu hrozbu pre Ukrajinu. HUR MO Ukrajiny oficiálne vyhlasuje, že v jeho štruktúrach neexistuje jednotka s názvom „Gruzínské národné légie“,“ uviedla.Čo sa týka Medzinárodného légionu HUR MO Ukrajiny, ide podľa jej stanoviska o mnohonárodnostnú údernú jednotku, ktorá sa priamo zapája do bojov proti ruským okupačným silám na najhorúcejších úsekoch frontu a, samozrejme, nevykonáva žiadne hybridné operácie na území členských štátov EÚ.„Pokiaľ ide o osobu, ktorá bola spomenutá na tlačovej konferencii, nie je príslušníkom ukrajinských ozbrojených síl, nemá žiadne spojenie s ukrajinskou rozviedkou a nevykonáva žiadne úlohy alebo misie na príkaz HUR MO Ukrajiny. Táto osoba ukončila akýkoľvek kontrakt s Medzinárodným légionom HUR MO Ukrajiny ešte v apríli 2023 a doteraz ho neobnovila,“ dodala ukrajinská vojenská rozviedka.Zdôraznila, že udržuje stálu komunikáciu a spoluprácu s partnermi z krajín NATO , riadi sa princípmi čestnej spolupráce a partnerstva a vždy koná v záujme spoločnej bezpečnosti a riešenia výziev, ktoré pred európske krajiny postavila ruská vojna – nevynímajúc informačné operácie Ruska.„Európski politici by mali byť maximálne zodpovední za svoje slová, najmä pri obviňovaní priateľských krajín, aby neposkytovali žiadnu muníciu pre nepriateľskú propagandu. Pripomíname, že práve Rusko neustále podniká pokusy o vyvolanie rozkolu medzi krajinami slobodného sveta, diskredituje európskych politikov, zasahuje do demokratických volieb, organizuje pouličné nepokoje a dokonca vykonáva politické vraždy na území Európy,” uzavrela ukrajinská vojenská rozviedka.