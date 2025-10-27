Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2025

Ukrajinské drony zasiahli ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti


Dva ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok dronov ukrajinských špeciálnych jednotiek. Ako referuje spravodajský web



yemen_israel_palestinians_24909 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Dva ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok dronov ukrajinských špeciálnych jednotiek. Ako referuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba špeciálnych jednotiek.


Ukrajinské drony zaútočili na sklad pohonných látok a mazív v meste Starobiľsk a ropný terminál v regionálnej metropole Luhansk. Drony na tieto logistické zariadenia udreli v čase, keď boli nádrže plné, uviedli špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré zverejnili aj videozáznam zásahu.

Sily špeciálnych operácií pokračujú v asymetrických úderoch proti nepriateľovi, aby urýchlili ukončenie jeho útočných snáh," dodal Kyjev.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

