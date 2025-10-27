|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2025
Ukrajinské drony zasiahli ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti
Dva ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok dronov ukrajinských špeciálnych jednotiek. Ako referuje spravodajský web
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Dva ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok dronov ukrajinských špeciálnych jednotiek. Ako referuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba špeciálnych jednotiek.
Ukrajinské drony zaútočili na sklad pohonných látok a mazív v meste Starobiľsk a ropný terminál v regionálnej metropole Luhansk. Drony na tieto logistické zariadenia udreli v čase, keď boli nádrže plné, uviedli špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré zverejnili aj videozáznam zásahu.
„Sily špeciálnych operácií pokračujú v asymetrických úderoch proti nepriateľovi, aby urýchlili ukončenie jeho útočných snáh," dodal Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské drony zaútočili na sklad pohonných látok a mazív v meste Starobiľsk a ropný terminál v regionálnej metropole Luhansk. Drony na tieto logistické zariadenia udreli v čase, keď boli nádrže plné, uviedli špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré zverejnili aj videozáznam zásahu.
„Sily špeciálnych operácií pokračujú v asymetrických úderoch proti nepriateľovi, aby urýchlili ukončenie jeho útočných snáh," dodal Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruské sklady paliva a ropy v okupovanej Luhanskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dvaja silní hráči sa spojili: Zepter a SK Slavia Praha oznámili partnerstvo
Dvaja silní hráči sa spojili: Zepter a SK Slavia Praha oznámili partnerstvo
<< predchádzajúci článok
Kosová kritizuje Kolíkovú za snahu znevažovať postavene súdnej rady, má pre ňu jasný odkaz
Kosová kritizuje Kolíkovú za snahu znevažovať postavene súdnej rady, má pre ňu jasný odkaz