Ukrajinské drony zaútočili hlboko na území Ruska, zasiahli mesto Kazaň

21.12.2024 (SITA.sk) - Ukrajina priniesla v sobotu ráno vojnu "do srdca" Ruska, keď dronmi zaútočila na mesto Kazaň v regióne Tatársko, kde podľa miestnych úradov boli poškodené obytné budovy. Mesto Kazaň sa nachádza viac ako tisíc kilometrov od frontovej línie.Tlačová služba gubernátora Tatárska Rustama Minnichanova uviedla, že na mesto zaútočilo osem dronov. Šesť zasiahlo obytné budovy, jeden zasiahol priemyselné zariadenie a jeden bol zostrelený nad riekou. Video zverejnené na miestnom spravodajskom kanáli Telegram Astra, overené agentúrou The Associated Press, ukazuje dron letiaci do horných poschodí výškovej budovy.Miestne úrady uviedli, že nedošlo k žiadnym obetiam. Na letisku v Kazani boli zastavené lety a v sobotu a nedeľu boli zrušené všetky masové zhromaždenia. Útoky sa diali aj opačným smerom. Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu 113 bezpilotných lietadiel, informovali ukrajinskí predstavitelia. Podľa ukrajinského letectva bolo pri útokoch zostrelených 57 bezpilotných lietadiel. Ďalších 56 dronov sa "stratilo", pravdepodobne boli elektronicky zablokované.Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov uviedol, že osem ľudí bolo zranených v piatok večer pri útokoch bezpilotných lietadiel v Charkove.