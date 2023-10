Ukrajinské hnutie spáchalo „odvetnú akciu“, auto s predstaviteľmi ruskej bezpečnostnej služby vybuchlo

26.10.2023 (SITA.sk) - V okupovanom ukrajinskom meste Berďansk na pobreží Azovského mora vybuchlo auto so štyrmi predstaviteľmi ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinskú rozviedku.Podľa nej to bola „odvetná akcia“ ukrajinského hnutia odporu. Incident sa udial v pondelok neďaleko jedného z miestnych hotelov, z ktorého si predstavitelia FSB spravili úkryt.Ukrajinci neuviedli, či pri výbuchu zahynuli všetci pasažieri, ale poznamenali, že medzi zabitými je „ruský vojnový zločinec, ktorý sa podieľal na mučení miestnych ukrajinských civilistov“.Predstavitelia FSB sa po explózii okamžite presťahovali do iného úkrytu, no ukrajinská rozviedka uviedla, že vie, kde sa nachádza.