Ukrajinské ministerstvo zahraničia požaduje vysvetlenie od nemeckej televízie ZDF po odvysielanej reportáži z okupovaného Mariupoľa

2.2.2024 (SITA.sk) - Návšteva korešpondenta nemeckej televízie ZDF v Rusmi okupovanom ukrajinskom meste Mariupoľ bez súhlasu Kyjiva porušila ukrajinské právo. Ako referuje web Kyiv Independent, v piatok to uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko Televízia ZDF zverejnila 29. januára príspevok o živote mariupoľských obyvateľov pod ruskou okupáciou.„Vyzývame ZDF, aby poskytla oficiálne vysvetlenie. Porušenie ukrajinských zákonov môže ovplyvniť ďalšiu prácu tohto média na Ukrajine,“ uviedol Nikolenko na sociálnej sieti X.Televízia ZDF tvrdí, že „vo svojich správach z Ukrajiny nikdy nevzniesla pochybnosti, že Mariupoľ je územie nelegálne okupované Ruskom a kto je agresorom a obeťou tejto vojny“. Do Mariupoľa však prišiel šéf moskovskej kancelárie ZDF a na cestu do mesta musel prijať doklady od Ruska.Mariupoľ, mesto na juhovýchode Ukrajiny na brehu Azovského mora, dobylo Rusko na jar predminulého roka po dlhom a krvavom obliehaní, ktoré vyvrcholilo bojmi o oceliareň Azovstaľ. Ruské sily vykonali počas obliehania početné zverstvá, ktoré do značnej miery zničili mesto a zabili tisíce ľudí.Okrem tisícok obyvateľov Mariupoľa, ktorých zabilo Rusko, z 500-tisícového predvojnového obyvateľstva mesta odišlo pred obliehaním okolo 100-tisíc ľudí. Po dobytí mesta začali ruské úrady lákať ruských občanov, aby sa v ňom usadili. Rusko tiež začalo s obnovou mesta po ničení spôsobenom jeho vlastnými silami, pričom ho na účely propagandy prezentovalo ako „znovuzrodenie“ Mariupoľa.