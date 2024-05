Ukrajinské obranné sily v Krasnohorivke zablokovali útočné skupiny. Ruská armáda je odrezaná od dodávok munície

9.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské obranné sily zablokovali útočné skupiny ruskej okupačnej armády, ktoré prenikli do mesta Krasnohorivka v Doneckej oblasti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vo vysielaní Armia TV to uviedol hovorca ukrajinskej operačnej strategickej skupiny Chortycia Nazar Vološyn."Nepriateľ vtrhol do mesta s malými útočnými skupinami a teraz je vo vnútri žiaruvzdornej fabriky. Úsilím našich jednotiek, najmä 59. brigády, bol nepriateľ zablokovaný a stále je vo vnútri závodu,“ povedal Vološyn a dodal, že odteraz sú ruské skupiny odrezané od dodávok munície.„Naši obrancovia plne držia Krasnohorivku a jej predmestie pod paľbou. Za posledný deň obrancovia zabili asi 30 Rusov, ktorí sa blížili k obci,“ skonštatoval Vološyn.