Ukrajinské plavkyne získali zlato v kombinovaných voľných zostavách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

finále kombinovaných voľných zostáv:



1. Ukrajina (Maryna Aleksivová, Vladislava Alexsivová, Valeria Aprielievová, Marta Fiedinová, Oleksandra Kašubovová, Jana Nariežnovová, Kateryna Rezniková, Anastasija Savčuková, Alina Šinkarenková, Jelizaveta Jachnovová, Veronika Hryškovová, Oleksandra Kovalenková) 94,4667 b.,

2. Taliansko 92,6000,

3. Španielsko 91,4667

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 5. augusta (TASR) - Ukrajinské akvabely Maryna Aleksivová, Vladislava Alexsivová, Valeria Aprielievová, Marta Fiedinová, Oleksandra Kašubovová, Jana Nariežnovová, Kateryna Rezniková, Anastasija Savčuková, Alina Šinkarenková, Jelizaveta Jachnovová, Veronika Hryškovová a Oleksandra Kovalenková získali na ME v plaveckých športoch v Glasgowe zlaté medaily vo voľných kombinovaných zostavách. Vo finále triumfovali so známkou 94,4667 boda. Striebro putuje do Talianska, bronz patrí Španielkam.