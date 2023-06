Ukrajinské sily podľa Zelenského napredujú a získavajú späť územie, obzvlášť vďačný je za Bachmut

Dažde sťažujú úlohu

Týždeň bude zmysluplný

13.6.2023 (SITA.sk) - Boje na Ukrajine sú ťažké, ale ukrajinské sily napredujú a získavajú späť územie. V nočnom prejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom skonštatoval, že „straty nepriateľa sú presne to, čo potrebujeme“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Hoci je počasie tieto dni nepriaznivé, dažde nám sťažujú úlohu, sila našich bojovníkov stále prináša výsledky a ja ďakujem všetkým, ktorí sú teraz v boji, všetkým, ktorí podporujú naše bojové brigády v príslušných oblastiach,“ vyjadril sa Zelenskyj.Najdôležitejšie a najtvrdšie operačné oblasti sú podľa neho smerom na Tavriju a Chortyciu na juhu Ukrajiny. „Udržiavame a posilňujeme našu operačnú dominanciu. Som obzvlášť vďačný za Bachmut, pretože zvyšujeme našu kontrolu v tejto oblasti,“ povedal prezident.Zelenskyj zdôraznil, že aj tento týždeň bude zmysluplný. „Po prvé, pripravujeme novú zbrojnú podporu od našich partnerov pre našich bojovníkov. Po druhé, pripravujeme sa zapojiť viac globálnych aktérov do implementácie mierového vzorca. Po tretie, pracujeme na tom, aby samit [NATO] vo Vilniuse mal skutočne zmysel,“ povedal.