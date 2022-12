Ukrajinské sily sa priblížili k mestu Kreminna v Luhanskej oblasti, ruské velenie podľa nich odtiaľ už odišlo

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily sa podľa Kyjiva priblížili k mestu Kreminna v Luhanskej oblasti. Šéf ukrajinskej vojenskej správy Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že boje pokračujú.„Vojenské veliteľstvo Ruskej federácie sa už presunulo z tohto mesta do mesta Rubižne," napísal Hajdaj. Považovať sa to môže za znak, že ruské sily by sa mohli pripravovať na ústup. Informuje o tom portál news.sky.com.