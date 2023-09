Ukrajinské zdravotníčky a farmaceutky musia od októbra zostať vo vlasti, môžu ich povolať do armády

7.9.2023 (SITA.sk) - Obyvateľky Ukrajiny so zdravotníckym a farmaceutickým vzdelaním sa budú musieť od prvého októbra registrovať na vojenských odvodových úradoch.Povedal to vo štvrtok člen ukrajinského parlamentného Výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a spravodajstvo Fedir Venislavskyj. Informuje o tom web Kyiv Independent.Bude to znamenať, že tieto ženy, rovnako ako muži vo veku od 18 do 60 rokov, nebudú môcť z krajiny vycestovať bez špeciálneho povolenia.Na základe stanného práva musia zostať na Ukrajine, keďže ich kedykoľvek môžu povolať do vojenskej služby. Existuje však viacero výnimiek, napríklad štúdium alebo zdravotný stav.