Ukrajinského prezidenta Zelenského hospitalizovali, do nemocnice nastúpil pre lepšiu starostlivosť

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý v pondelok oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus , hospitalizovali. Jeho hovorkyňa Julija Mendelová pre agentúru The Associated Press povedala, že prezidentove symptómy sú naďalej mierne a na jeho stave "nie je nič vážne".Podľa Mendelovej prijali Zelenského do nemocnice v Kyjeve, pretože "sú tam lepšie podmienky pre samoizoláciu a tiež starostlivosť o pacientov s koronavírusom". Ochorenie COVID-19 diagnostikovali aj Zelenského personálnemu šéfovi, ministrovi obrany a ministrovi financií.Vo štvrtok Ukrajina zaznamenala rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom - 11 057, celkovo tak v krajine potvrdili už viac ako 515-tisíc infikovaných a viac ako 9 400 súvisiacich úmrtí.