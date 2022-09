Ukrajinskí obyvatelia pomáhajú svojej armáde zvyšovať ruské straty, pochvaľuje si generálny štáb

Nejaké iné dôvody

Účinná pomoc

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Na vyššom počte padlých ruských vojakov v ostatných dňoch má obrovskú zásluhu ukrajinské obyvateľstvo. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to popredný predstaviteľ generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Oleksij Hromov.Na štvrtkovom brífingu dostal od novinárov otázku, prečo v ostatnom období v správach generálneho štábu boli vyššie počty nepriateľských strát.Kým predtým Rusi denne v priemere prišli o 150 až 200 vojakov, v súčasnom období generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl informuje denne o 500 až 600 mŕtvych Rusoch.„Aký je dôvod? Zlepšil sa systém počítania alebo sú nejaké iné dôvody?“ opýtal sa prítomný novinár. „Sú tam nejaké iné dôvody,“ odpovedal Hromov, čo vyvolalo úsmev ostatných účastníkov brífingu.Hromov ďalej dodal, že informácie o pohybe ruských jednotiek, ktoré ukrajinská armáda dostáva od obyvateľstva na dočasne okupovaných územiach, pomáhajú ozbrojeným silám „zlepšovať štatistiky“.„Uvedomelí Ukrajinci, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, či na okupovanom Kryme, alebo na území okupovanej Chersonskej oblasti, Zaporižžskej oblasti, Donecka, Luhanska a ďalších regiónov, poskytujú účinnú pomoc našim ozbrojeným silám. To nebude tajomstvo, ak poviem, že vďaka nim máme isté správy o umiestnení ruských okupačných vojsk. Vďaka nim vieme zlepšiť tieto počty,“ skonštatoval Hromov.