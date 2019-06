Ukrajinskí proruskí separatisti prepustili štyroch Ukrajincov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 28. júna (TASR) - Štyria ukrajinskí občania sa dostali v piatok na slobodu po tom, ako strávili roky v zajatí separatistov. Odovzdali ich ukrajinskej vláde v zriedkavom geste dobrej vôle, informovala agentúra AP.Prepustenie zajatcov, ktoré ohlásili vo štvrtok, dokončili v piatok, keď štyroch mužov odovzdali ukrajinským predstaviteľom na letisku v bieloruskom Minsku. Vyzerali unavení, ale nemali viditeľné známky po zlom zaobchádzaní či mučení.Traja zo štyroch mužov sú z ukrajinskej armády a všetci strávili v zajatí od jedného do štyroch rokov.uviedol 55-ročný Eduard Michejev, ktorý bol v zajatí dva roky. "Výmenu zajatcov zorganizoval Viktor Medvedčuk, ukrajinský oligarcha so silnými väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina. Medvedčuk na minskom letisku obvinil ukrajinskú vládu, že nenabáda dostatočne k takýmto výmenám.Mužov prepustili na separatistami ovládanom východe Ukrajiny, previedli cez hranicu do Ruska a potom ich lietadlom previezli do Bieloruska. Separatistickí lídri označili ich prepustenie za gesto dobrej vôle a vyjadrili nádej, že to bude viesť k výmene viacerých väzňov zadržiavaných oboma stranami.Lídri separatistov uvádzajú, že Kyjev zadržiava približne 100 príslušníkov ich ozbrojených síl, pokým ukrajinská vláda odhaduje, že na východe krajiny je v zajatí približne 50 príslušníkov ukrajinských síl.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý už skôr cez týždeň vyzval Putina na prepustenie všetkých Ukrajincov v zajatí separatistov, odsúdil Medvedčukovo sprostredkovateľské úsilie ako predvolebnú agitáciu. Medvedčukova strana kandiduje do parlamentu v budúcomesačných predčasných voľbách a v súčasnosti sa v prieskumoch umiestňuje druhá za Zelenského stranou.Pri nepriateľských akciách medzi Ruskom podporovanými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami na východe Ukrajiny prišlo o život od roku 2014 viac ako 13.000 ľudí. Výmeny zajatcov bývajú zriedkavé - k poslednej došlo v roku 2017, pripomína agentúra AP.