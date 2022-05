Ukrajinskí vojaci odrazili útok ruských okupantov v oceliarni Azovstaľ, napriek presile dokázali udržať poslednú baštu odporu

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily „odrazili“ útok ruských jednotiek v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ, poslednej bašte ukrajinského odporu v obliehanom meste na pobreží Azovského mora. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Pre ukrajinskú televíziu povedal, že koluje mnoho protichodných informácií, no potvrdil, že Rusi v stredu vstúpili do rozsiahleho komplexu a ich pokusy o obsadenie odrazili ukrajinskí obrancovia.„Môžeme povedať, že trvajú boje. Všetky ostatné informácie objasňujeme,“ povedal Arestovyč s tým, že sa uskutočňujú rokovania s Ruskom o nových evakuačných koridoroch.Napriek vyhláseniam ruského ministerstva obrany o otvorení evakuačných koridorov v oceliarni, podľa ukrajinskej strany nič nenasvedčuje tomu, že by nejakí civilisti vo štvrtok opustili zdevastovaný závod.