Ukrajinskí vojaci zabili doteraz 21-tisíc wagnerovcov, tvrdí Zelenskyj. Naverbovaní väzni boli potravou pre delá

1.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily v doterajšom priebehu vojny zabili 21-tisíc žoldnierov z Wagnerovej skupiny, pričom viac ako 80-tisíc utrpelo zranenia. V rozhovore pre španielsky denník El Mundo to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.„Mali dve kategórie - profesionálnych žoldnierov a tých, ktorých zmobilizovali z väzníc, potravu pre delá... Naši vojaci ich zabili 21-tisíc a zranili 80-tisíc. Sú to obrovské straty, ale dáva to predstavu o tom, aké veľké sú tieto typy skupín na východe Ukrajine,“ vyhlásil Zelenskyj.Tvrdí, že zabitie toľkých žoldnierov je taktiež súčasťou ukrajinskej protiofenzívy. „Dobrou správou je, že sme zničili najviac motivovanú časť ruských síl. Naši sú motivovaní, pretože oni, ich deti a ich rodičia chcú prežiť,“ dodal Zelenskyj.Mnohí žoldnieri z Wagnerovej skupiny, ktorí minulý víkend uskutočnili krátku vzburu proti vedeniu ruského ministerstvu obrany, sa následne presunuli do Bieloruska, aby sa vyhli prenasledovaniu.Podľa Zelenského tam môžu pracovať na vytváraní hrozieb. „Či chcú z týchto zločincov vytvoriť útočnú silu alebo sabotážne skupiny, aby pôsobili na poľských hraniciach, to sa dozvieme čoskoro,“ skonštatoval Zelenskyj.