Ukrajinskú protiofenzívu skomplikuje prichádzajúca zima, Kyjevu zostáva niečo cez 30 dní

10.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajina má niečo málo cez 30 dní bojov, kým jej protiofenzívu nezmarí počasie.V relácii Sunday with Laura Kuenssberg televízie BBC to povedal predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley s tým, že chladnejšie podmienky ukrajinským silám sťažia manévrovanie. Ukrajinská protiofenzíva , ktorá sa začala v lete s cieľom oslobodiť okupované územia, podľa neho ide pomalšie, ako očakávali, ale „Ukrajinci stále pokračujú stabilným pokrokom.“Či protiofenzíva zlyhala, je príliš skoro povedať, skonštatoval Milley. „Ešte stále zostáva primerané množstvo času, pravdepodobne zostáva približne 30 až 45 dní bojového počasia, takže Ukrajinci neskončili. Nie sú dokončené bitky... nedokončili bojovú časť toho, čo sa snažia dosiahnuť,“ povedal generál.„Na úplnom začiatku vojny som povedal, že to bude dlhé, pomalé, ťažké a s vysokým počtom obetí, a presne to to je,“ vyjadril sa tiež Milley. Náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl Tony Radakin v tom istom rozhovore povedal, že Ukrajina vyhráva a Rusko prehráva.„Je to preto, že cieľom Ruska bolo podrobiť si Ukrajinu a dostať ju pod kontrolu Ruska. To sa nestalo a nikdy nestane, a preto Ukrajina vyhráva,“ vyhlásil.Ukrajina podľa Radakina napreduje v boji o znovuzískanie svojho územia, pričom získala späť pod kontroluobsadeného Ruskom. Pokrok Ukrajiny je tiež spôsobený tým, že medzinárodné spoločenstvo „vyvíja ekonomický tlak a diplomatický tlak a Rusko pre to trpí“.Spojenectvo Ruska so Severnou Kóreou zase ukazuje, že ruský vodca Vladimir Putin je zúfalý, poznamenal Radakin. Vzťahy medzi týmito krajinami ukazujú, že Rusku zostalo len málo partnerov.