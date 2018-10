Ukrajinský konzul vyhostený z Maďarska bude pôsobiť v Užhorode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kyjev 8. októbra (TASR) - Ukrajinský konzul, ktorého vyhostili z Maďarska, sa už vrátil na Ukrajinu. Podľa ukrajinského spravodajského portálu Hromadske to potvrdila hovorkyňa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Marijana Becová.Šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin sa prednedávnom vyjadril, že z Maďarska vyhostený ukrajinský diplomat bude vyslaný do západoukrajinského mesta Užhorod, pretožePríčinou nového vyostrenia vzťahov medzi Kyjevom a Budapešťou sa stal videozáznam nasnímaný na maďarskom konzuláte v Berehove, ktorý zachytáva, ako tamojší konzul miestnym obyvateľom maďarskej národnosti slávnostne odovzdáva maďarské pasy. Maďarskí úradníci pritom miestnym radili, aby maďarské pasy pred ukrajinskými úradmi tajili.Ukrajina minulý štvrtok vyhlásila maďarského konzula v Berehove za nežiaducu osobu a požiadala ho, aby do 72 hodín opustil územie Ukrajiny. V odpovedi na tento krok Kyjeva sa Maďarsko rozhodlo vyhostiť ukrajinského konzula pôsobiaceho v Budapešti.Súčasná ukrajinská legislatíva neuznáva dvojaké občianstvo. Mnohí predstavitelia národnostných menšín, ktorí žijú na západe Ukrajiny, však v posledných rokoch žiadajú o pasy iných krajín radšej ako o ukrajinské. Podľa oficiálnych údajov len v Zakarpatskej oblasti bolo doteraz už vydaných viac ako 100.000 maďarských pasov.