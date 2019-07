Ukrajinský parlament schválil zákon o povinnej kastrácii pedofilov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. júla (TASR) - Ukrajinský parlament - Najvyššia rada - schválil vo štvrtok zákon, ktorý zavedie povinnú chemickú kastráciu odsúdených pedofilov. Písala o tom spravodajská stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Súčasťou chemickej kastrácie nie je chirurgický zásah. Zákrok je uskutočňovaný injekčnou aplikáciou chemickej látky, ktorá na určitý čas otupuje libido. Procedúra povinnej chemickej kastrácie by sa však nemala vzťahovať na osoby mladšie ako 18 a staršie ako 65 rokov.Popri povinnosti podstúpiť chemickú kastráciu zákon stanovuje trest odňatia slobody vo výške 15 rokov za pohlavné zneužitie maloletej osoby a päť rokov za obscénne správanie s účasťou maloletej osoby.Zákon by mal vstúpiť do platnosti deň po tom, ako bude zverejnený v štátnych médiách.Povinná chemická kastrácia pedofilov je uzákonená v mnohých krajinách vrátane Británie, Dánska, Francúzska, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Nemecka, Nórska, Spojených štátov a Švédska.V Rusku je chemická kastrácia odsúdených osôb od roku 2012 možná, avšak len s ich súhlasom.