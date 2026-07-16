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16. júla 2026

Ukrajinský parlament vymenoval nového premiéra, stal sa ním šéf Naftohazu Serhij Koreckyj


Tagy: Ukrajinská vláda Ukrajinský premiér

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje 48-ročného Koreckého za manažéra, ktorý dokáže viesť krajinu počas ďalšej náročnej zimy, ktorú budú zrejme sprevádzať silné ruské útoky na jej ...



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russia_ukraine_war_gas_31242 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje 48-ročného Koreckého za manažéra, ktorý dokáže viesť krajinu počas ďalšej náročnej zimy, ktorú budú zrejme sprevádzať silné ruské útoky na jej energetický systém.


Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil vymenovanie šéfa štátnej energetickej spoločnosti Naftohaz Serhija Koreckého za premiéra.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje 48-ročného Koreckého za manažéra, ktorý dokáže viesť krajinu počas ďalšej náročnej zimy, ktorú budú zrejme sprevádzať silné ruské útoky na jej energetický systém.

Súčasť vládnej rekonštrukcie


Je to súčasť vládnej rekonštrukcie, ktorú nariadil Zelenskyj. Ukrajinský líder však úplne nevysvetlil dôvody zmien vo vláde.

Zvládli sme najťažšiu zimu a napriek značným stratám vo vlastnej produkcii sme Ukrajincom zabezpečili nepretržité dodávky plynu. Dokázali sme, že štátna správa môže a musí fungovať efektívne,“ povedal Koreckyj v prejave v parlamente.

Nové výzvy a nové úlohy


Koreckyj počas minulej zimy stál na čele Naftohazu, ktorý je pilierom ukrajinského systému zásobovania teplom. Ruské dronové a raketové útoky vtedy počas mrazov spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a dodávok tepla.

Zelenskyj zmeny vo vláde odôvodnil len neurčitým vyjadrením, že Kyjev pre „nové výzvy a nové úlohy“ mení svoju politickú stratégiu. V niekoľkých ukrajinských mestách vypukli vo štvrtok ráno rozsiahle protesty proti odvolaniu populárneho ministra obrany Mychajla Fedorova. Demonštranti žiadajú jeho opätovné vymenovanie.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský parlament vymenoval nového premiéra, stal sa ním šéf Naftohazu Serhij Koreckyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukrajinská vláda Ukrajinský premiér
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