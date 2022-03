Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval na globálny bojkot ruských produktov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval na globálny bojkot všetkých ruských produktov vrátane ropy.„Ak bude invázia pokračovať a Rusko neupustí od svojich plánov proti Ukrajine, potom potrebujeme nový sankčný balík," povedal Zelenskyj vo video odkaze a pokračoval, že by to malo zahŕňať bojkot ruského exportu a obzvlášť ropy a ropných produktov. „Medzinárodná komunita musí konať ešte ráznejšie," vyhlásil.Rusko by tiež podľa neho nemalo získavať tovary a služby zo zahraničia, „ak nechce dodržiavať civilizované pravidlá“. „Dá sa to nazvať embargo, alebo to môže byť len morálka," povedal Zelenskyj. „Nech ich nakŕmi vojna. Keď niekto stratí rozum, musíte sa prestať báť a zabudnúť na obchod," doplnil.