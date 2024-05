Ukrajinský súd prepustil prvých väzňov, aby mohli slúžiť v armáde

Rozhodnutie súdu

Súd posudzuje ďalšie žiadosti

23.5.2024 (SITA.sk) - Súd v ukrajinskom meste Chmeľnyckyj prepustil prvých dvoch väzňov z výkonu trestu, ktorí sa chceli pridať do armády . Mužov vo veku 23 a 42 rokov z Chmeľnyckej oblasti odsúdili v októbri a novembri 2022 za krádež.Ako informuje web Ukrajinská pravda, muži vyjadrili želanie slúžiť v armáde na základe zmluvy.Súd o ich prepustení rozhodol ešte 21. mája. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že obaja muži prešli odborným a psychologickým hodnotením a majú dostatočnú fyzickú zdatnosť na plnenie svojich nových povinností.Podľa rozhodnutia súdu budú muži jeden rok pod administratívnym dohľadom, najdlhšie však do prepustenia z vojenskej služby . Tento dozor budú vykonávať velitelia vojenských jednotiek, v ktorých budú na základe zmluvy slúžiť.Osoby, ktoré sú predčasne podmienečne prepustené, majú zakázané opustiť miesto svojej vojenskej jednotky a cestovať za osobnými záležitosťami bez súhlasu veliteľa.Súd v stredu začal posudzovať ďalších 50 žiadostí o podmienečné prepustenie z väzby z dôvodu mobilizácie Ukrajinský parlament 8. mája prijal zákon o dobrovoľnej mobilizácii určitých kategórií odsúdených.Osoby, ktoré sa dopustili úkladných vrážd, násilníci, pedofili, ľudia odsúdení za nelegálnu výrobu, získavanie, distribúciu alebo prechovávanie drog, osoby, ktoré sa dopustili zločinov proti národnej bezpečnosti Ukrajiny, a bývalí úradníci na základe neho nemožno odviesť do ozbrojených síl.Všetci ostatní, ktorí sú potenciálne vhodní na vojenskú službu, podliehajú rovnakej podmienke, a to že do dokončenia výkonu trestu im nesmú zostávať viac ako tri roky. O podmienečné prepustenie z dôvodu dobrovoľnej mobilizácie požiadalo už viac ako 3 000 odsúdených.