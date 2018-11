Ukrajinský tréner Ševčenko doplnil káder mladíkmi Švedom a Borjačukom

Na snímke tréner Ukrajiny Andrej Ševčenko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kyjev 12. novembra (TASR) - Do nominácie futbalistov Ukrajiny na duel Ligy národov proti Slovensku (16. novembra o 20.45 h v Trnave) a domáci prípravný zápas proti Turecku (20. novembra) pribudli dvaja nováčikovia. Tréner Andrij Ševčenko povolal 21-ročného útočníka Mariana Šveda z Karpaty Ľvov a 22-ročného útočníka Mariupoľu Andrija Borjačuka.Obaja hráči reprezentovali Ukrajinu v mládežníckych kategóriách. Ševčenko tak má k dispozícii 25 hráčov, vrátane ďalšieho 19-ročného debutanta a obrancu Dynama Kyjev Vitalija Mikolenka. Po pauze sa do kádra vrátil 25-ročný stredopoliar Sergej Bolbat zo Šachtaru Doneck. Informoval oficiálny web Ukrajinskej futbalovej federácie.Ukrajina má po troch stretnutiach A-skupiny 2. druhej divízie LN na konte plný počet bodov a istý postup do vyššej divízie. Slováci sú bez bodu na poslednej tretej priečke, s mankom troch bodov na Česko.