Úloha ambasádorky ME vo volejbale vtiahla Marčekovú opäť do diania

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 21. augusta (TASR) - Bývalá slovenská volejbalová reprezentantka Adriana Marčeková je ambasádorka ME v Bratislave, ktoré sa na Slovensku konajú od 23. augusta do 1. septembra. Dnes 43-ročná bývalá blokárka viedla Slovensko ako kapitánka na ME 2003 v Turecku. Na dvanásťčlenný šampionát sa vtedy slovenský tím pod vedením Miroslava Čadu prebojoval z náročnej kvalifikácie a medzi európskou elitou sa predstavil prvýkrát v ére samostatnosti. Marčeková verí, že tohtoročný šampionát bude pre Slovensko úspešný, ak sa dievčatá popasujú s tlakom.Marčeková ukončila kariéru pred jedenástimi rokmi a z volejbalu sa vytratila, ale organizácia premiérových ME na Slovensku ju vtiahla opäť do diania. Slovenská volejbalová federácia (SVF) ju vybrala ako ambasádorku ME. Šesťnásobná víťazka a rekordérka ankety Volejbalistka roka (1996, 1997, 1999, 2000, 2001 a 2002) ponuku prijala s nadšením.povedala pre TASR.Marčeková si v utorok podrobne prezrela dejisko šampionátu, zaujala ju celková pripravenosť Zimného štadióna Ondreja Nepelu.poznamenala bývalá reprezentantka.Podľa prezidenta SVF Martina Kraščeniča by mal šampionát na Slovensku dostať volejbal viac medzi ľudí. Aj podľa Marčekovej je to ideálna príležitosť:V príprave na šampionát odohrali zverenky Marca Fenoglia 11 zápasov, v ktorých si pripísali päť víťazstiev. Najmä dva triumfy v Belgicku nad tímom, ktorý je v európskom renkingu na 7. mieste, by mali Slovenkám pomôcť.myslí si Marčeková.V kádri je až 13 hráčok, ktoré ME zažijú po prvý raz v kariére. Práve vyrovnať sa s psychickým tlakom bude podľa Marčekovej kľúčové:Volejbalové reprezentantky absolvovali v utorok večer víťaznú generálku na ME proti Fínsku a na atmosféru sa veľmi tešia. Všetky hráčky už pociťujú nervozitu.dodala pre TASR Marčeková.