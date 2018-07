Úlohou predsedníctva SR v OBSE je aj riešenie konfliktu na Ukrajine

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Viedeň 19. júla (TASR) - Je nevyhnutné, aby malo Slovensko v rámci svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ako jednu z kľúčových priorít Ukrajinu. Pre TASR to vo Viedni povedal slovenský diplomat a šéf Centra OBSE pre prevenciu konfliktov Marcel Peško.vysvetlil.Podľa Peška je prvoradou úlohou Slovenska, aby sa venovalo ako podpore práce misie OBSE na Ukrajine, tak aj rokovaniam v rámci mierového procesu, napríklad procesu v Trilaterálnej kontaktnej skupine alebo spolupráci s tzv. normandským formátom.priblížil Peško.Ich úloha spočíva v tom, že napriek tomu, že sa nedarí nájsť riešenie tohto konfliktu, prispievajú dôležitou mierou k zabráneniu jeho opätovnej eskalácie.Peško pripomenul, že Ukrajinu čaká v roku 2019, teda v čase slovenského predsedníctva v OBSE, dvoje volieb - prezidentské i parlamentné. Slovensko teda môže okrem iného prispieť k demokratickému procesu na Ukrajine spoluprácou s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) so sídlom vo Varšave zameranou na monitorovanie volieb.Ukrajinu za jednu z hlavných priorít budúceho predsedníctva SR v OBSE onačil aj štátny tajomník a osobitný predstaviteľ ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek, ktorý vo štvrtok na zasadnutí Stálej rady predstavil partnerom rámcové priority Bratislavy v tejto organizácii.Peško, pokiaľ ide o samotný význam OBSE, vyzdvihol, že je to organizácia zastupujúca záujmy 57 krajín, pričom jej hlavná sila je v inkluzivite. Vyvára taktiež priestor pre dialóg medzi Spojenými štátmi, Európu a Ruskom, v celom priestore Európy, ale aj za jej hranicami.OBSE je podľa neho aj platforma, ktorá má svoje nástroje na prevenciu a riešenie konfliktov. Jedným z najvýznamnejším nástrojov sú práve jej misie v krízových oblastiach. Doplnil, že takýchto misií má momentálne OBSE 16: na západnom Balkáne, v strednej Ázii a vo východnej Európe.V misiách OBSE pôsobí takmer 3000 ľudí, ktorí majú dôležitý význam pre celkovú stabilizáciu situácie v Európe.zhodnotil slovenský diplomat.