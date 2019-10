Úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal podľa SaS prevziať ÚS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Disciplinárne konanie vedené voči sudcom by už nemalo byť dvojkolové, úlohu odvolacích disciplinárnych senátov by mal prevziať Ústavný súd (ÚS) SR. Myslia si to opoziční poslanci parlamentu Alojz Baránik a Ondrej Dostál (obaja SaS). Navrhujú tiež, aby mal prezident SR možnosť odvolať sudcu, ktorý dosiahol 65 rokov z funkcie aj bez toho, aby na to potreboval návrh Súdnej rady SR.Poslanci chcú tieto zmeny presadiť cez pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili k návrhu na zmenu ústavy a k vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich. Oba návrhy sú na programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR.Ako pre TASR pripomenul Dostál, v súčasnosti je disciplinárne konanie dvojstupňové, existujú disciplinárne senáty a odvolacie disciplinárne senáty. Poslanci navrhujú, aby bolo konanie jednostupňové, čiže opravný prostriedok by sa nedával na odvolací disciplinárny senát, ale na plénum ÚS. Plénum ÚS by mohlo podľa poslancov rozhodovať o opravných prostriedkoch aj proti nečinnosti disciplinárneho senátu.Rozhodnutie, že sa sudca dopustil činu nezlučiteľného s funkciou, by mohol podľa návrhu na základe opravného prostriedku vydať aj ústavný súd.Podľa Baránika by sa tiež mal zrušiť ústavný princíp, že sudca nezodpovedá za svoje rozhodnutie. V súčasnosti totiž platí, že za rozhodovanie nie je možné sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po zániku ich funkcie.povedal pre TASR Baránik.Podľa poslanca musí byť sudca disciplinárne a v extrémnych prípadoch aj trestne zodpovedný za právny názor, ktorý je svojvoľný, ničím nepodložený či ignorujúci znenie právnych predpisov.Poslanci okrem toho navrhujú zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov. Tvrdia, že toto opatrenie dnes slúži len pre tých sudcov, ktorí sa za svoje rozhodnutia musia hanbiť.