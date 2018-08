Ultra fans Lazia zakázali ženám vstup na posvätné miesta na štadióne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. augusta (TASR) - Ultra fanúšikovia Lazia Rím sa opäť postarali o rozruch. Priaznivci tvrdého jadra talianskeho futbalového klubu rozdávali letáky, v ktorých informujú, že na dolné časti slávnej tribúny Curva Nord na Olympijskom štadióne v Ríme majú zakázaný vstup ženy.Podľa nich je Curva Nord "posvätné miesto" a prvé rady sú pre nich "ako bojové zákopy". "A do zákopov nepúšťame ženy, manželky ani priateľky. Tie pozývame do vrchných poschodí tribúny, od desiateho radu vyššie," píše sa v letákoch.Hovorca klubu Arturo Diaconale v reakcii uviedol, že čin ultrafans nie je "v súlade s postojom klubu, ktorý je proti akejkoľvek diskriminácii".Niektorí fanúšikovia Lazia sa "vyznamenali" aj v minulej sezóne, keď polepili časť štadióna nálepkami s podobizňou Anny Frankovej v drese rivala AS Rím a pripojili antisemitské nápisy. Kauza okolo zneužitia svetoznámemu príbehu židovského dievčaťa usmrteného nacistami v Taliansku vyvolala veľké emócie.