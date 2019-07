Umelá inteligencia sa sama naučila riešiť Rubikovu kocku, na poskladanie potrebovala len sekundu

17.7.2019 - Systém umelej inteligencie (AI) vytvorený vedcami z University of California poskladal Rubikovu kocku iba za niečo viac ako sekundu. Algoritmus nazývaný DeepCubeA vyriešil 3D hlavolam, ktorý zamestnával ľudí od jeho vynájdenia v roku 1974.



"Naučil sa to sám," uviedol autor štúdie Pierre Baldi, ktorý je profesorom informatiky na University of California, Irvine.



Stratégia algoritmu bola podľa vedcov veľmi odlišná od toho, ako riešia hlavolam ľudia. "Môj najlepší odhad je, že forma uvažovania je úplne odlišná ako u ľudí," pokračoval Baldi.

Ľudia spravidla potrebujú 50 ťahov

Štúdia publikovaná v Nature Machine Intelligence uvádza, že algoritmus ponúkol 10 miliárd rôznych riešení poskladania kocky s cieľom urobiť tak do 30 ťahov.Následne bol vykonaný test na 1000 z nich a všetky riešenia boli správne. Ľudia, ktorí vedia poskladať Rubikovu kocku rýchlo, na to spravidla potrebujú 50 ťahov. Systém umelej inteligencie poskladal kocku v priemere v 28 ťahoch.

Robot poskladal kocku za 0,38 sekundy

Počítačový algoritmus nie je prvým alebo najrýchlejším, ktorý vyriešil tento hlavolam. Prvenstvo drží algoritmus navrhnutý v Massachusetts Institute of Technology s názvom min2phase, ktorý vyriešil hlavolam trikrát rýchlejšie.Avšak tento systém nepoužíval neurónovú sieť, ktorá napodobňuje fungovanie mozgu, alebo techniky strojového učenia, ale bol naprogramovaný iba na vyriešenie hlavolamu. V roku 2018 vedci vytvorili robot, ktorý Rubikovu kocku poskladal za 0,38 sekundy.

Systém by mohol uvažovať aj plánovať

Vytvorenie systému, ktorý sa sám naučí vyriešiť výzvu, je považovaný za prvý krok k vytvoreniu umelej inteligencie, ktorá prekoná systém hier a bude riešiť skutočné problémy."Riešenie Rubikovej kocky zahŕňa symbolické, matematické a abstraktné myslenie, takže stroj s dômyselným učením, ktorý vie rozlúštiť takýto hlavolam, sa blíži k tomu, aby sa stal systémom, ktorý dokáže myslieť, uvažovať, plánovať a robiť rozhodnutia," uzavrel profesor Baldi.