Umelci sa dočkajú pomoci od štátu, až keď vypíšu dotazník. Milanová potrebuje vidieť reálne čísla

So schválením zákona by nemal byť problém

Skrátené legislatívne konanie

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vytvorí dotazník, pomocou ktorého chce získať presnejšie údaje o počte ľudí pracujúcich v umelecko-kreatívnom priemysle. Na základe získaných dát chce následne rozdávať dotácie.Informovala o tom ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) počas rokovania vlády SR. Kabinet v stredu schválil dotačný zákon, ktorý ministerka predložila na rokovanie.Ako uviedla, ak vládou schválený návrh podporí aj parlament, upravená legislatíva tak predstaví kľúč na riešenie situácie v kultúre. Podľa nového plánu by mala byť finančná pomoc poskytnutá aj nezriaďovanej kultúre a jednotlivcom.Avizovaný dotazník vznikne v spolupráci so zástupcami kultúrnych sektorov. „Tento dotazník bude k dispozícii všetkým, aby sa nám tie čísla skutočne zreálnili. Aby sme vedeli aj to, v akých sumách sa následne budeme pohybovať a čo potrebujeme,“ povedala Milanová.Zákon pôjde v skrátenom legislatívnom konaní ešte do pléna Národnej rady SR. Šéfka rezortu kultúry si nemyslí, že by mohol byť s jeho schválením problém. Legislatíva by podľa jej slov mala nadobudnúť platnosť 1. novembra.Milanová uviedla, že za ideálnych podmienok by mala byť výzva spustená najskôr 16. novembra. Následne sa do nej budú môcť hlásiť ľudia, maximálnu výšku dotácie však nateraz rezort nepozná. Milanová potvrdila, že výška pomoci sa bude určovať na základe vyplnených dotazníkov.„Pomocou tohto nášho dotačného systému budeme podávať pomocnú ruku práve aj tým obslužným profesiám,“ uviedla ministerka. Dodala, že schéma nebude viazaná na žiaden projekt.