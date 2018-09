Umelci v liste vyzývajú na bojkot Eurovízie v Izraeli, problémom sú vojnové zločiny

Vlna výziev na bojkot

Pod list sa podpísali desiatky umelcov

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) - Brian Eno, The Knife, Wolf Alice, finalisti Eurovízie vrátane víťaza z roku 1994 a ďalší umelci podporili palestínsku výzvu na bojkot Eurovízie 2019, ak sa súťaž uskutoční v Izraeli.V otvorenom liste zverejnenom v britskom denníku Guardian píšu: „Kým Palestínčania nebudú mať slobodu, spravodlivosť a rovnaké práva ako ostatní ľudia, k štátu, ktorý im odopiera základné práva, by sa nemalo pristupovať štandardným spôsobom.“Eurovízia 2019 má byť v Izraeli preto, že tento rok vyhrala Netta Barzilai a ďalší ročník sa usporadúva v krajine, ktorej reprezentant či reprezentantka zvíťazili. Vyhliadka na Eurovíziu v Izraeli však vyvolala vlnu výziev na bojkot tejto súťaže. V júni naň vyzvali palestínske kultúrne organizácie, podľa ktorých sa Izrael takýmto spôsobom len usiluje ukazovať „krajšiu tvár“ a odvádzať pozornosť od „vojnových zločinov voči Palestínčanom“.List umelcov podpísal aj írsky víťaz Eurovízie z roku 1994 Charlie McGettigan, fínski finalisti Kaija Kärkinen (1991) a Kyösti Laihi (1988), talianska speváčka, herečka a dramatička Moni Ovadia a umelecký riaditeľ portugalského národného divadla Tiago Rodrigues.Medzi signatármi otvoreného listu sú aj Nick Seymour z austrálskej skupiny Crowded House, choreograf a divadelný režisér Alain Platel, dánsky herec Jesper Christensen, spisovateľ Yann Martel, katalánsky hudobný skladateľ Lluís Llach, slovinský zbor ŽPZ Kombinat alebo americká herečka Alia Shawkat.Pripojili sa aj Olof Dreijer a Karin Dreijer, niekdajšie známe hudobné duo The Knife. Svoje podpisy pridali aj svetoví filmoví režiséri Alain Guiraudie, ocenený ako najlepší režisér na festivale v Cannes v roku 2013, Ken Loach, Mike Leigh, Eyal Sivan a Aki Kaurismäki či finalisti islandského národného kola Eurovízie 2017 Daoi Freyr a Hildur Kristín Stefánsdóttir alebo nórsky hudobník Moddi.Informácie pochádzajú od Barbory Weberovej z Iniciatívy za spravodlivý mier na Blízkom východe.