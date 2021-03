Umelci žiadajú prehodnotenie priorít plánu obnovy, z niekoľko miliardového balíka chcú aspoň dve percentá

Návrh ignoruje škody v kultúrnom priemysle

Peňazí je viac ako dosť

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina osobností z kultúrnej obce žiada Ministerstvo financií SR (MF SR) , aby prehodnotilo priority predloženého Plánu obnovy a odolnosti SR a vyčlenilo dve percentá z celkového objemu prostriedkov do osobitnej novo zaradenej kapitoly. Tá sa má venovať obnove kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom reforiem a investícií v tejto oblasti.Ide napríklad o inštitucionálne reformy štátnej kultúrnej sféry, verejné investície do novej kultúrnej infraštruktúry alebo podporu vzniku nových modelov tvorby a distribúcie kultúrnych produktov.Zástupcovia z kultúrnej obce v pondelok 22. marca predložili MF SR svoju hromadnú pripomienku, ktorú dodnes podporilo takmer 2-tisíc signatárov. V tlačovej správe o tom informovala jedna z iniciátoriek, producentka Zora Jaurová (PS).Signatári upozornili, že predložený návrh reforiem zahŕňa viaceré oblasti ekonomiky a spoločnosti, ale úplne ignoruje oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Zdôraznili, že táto oblasť patrí k pandémiou najviac postihnutým a zdecimovaným oblastiam a zároveň už desaťročia čaká na zásadné štrukturálne reformy a investície.„Obnova kultúry a kreatívneho priemyslu je pritom významnou súčasťou plánov obnovy mnohých európskych krajín,“ doplnili signatári. Zmyslom plánov obnovy je podľa Jaurovej obnoviť aj sektory postihnuté krízou a dať im nové rozvojové impulzy.Hierarchia priorít, ktoré jednotlivé krajiny vo svojich plánoch predkladajú, hovorí podľa nej o tom, čo je pre ne dôležité. Ako dodala, predložený návrh MF SR ignoruje rozsah poškodenia kultúrnych a kreatívnych sektorov spôsobený pandemickými opatreniami. Neberie tiež do úvahy jednoznačné ekonomické dáta a nevníma spoločenskú dôležitosť obnovy tých sektorov a ich kľúčovú úlohu pri obnove krajiny, ekonomiky či spoločnosti.Rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý definuje rozdelenie a spôsob použitia viac ako šiestich miliárd eur z mechanizmu Recovery and Resilience Facility (RRF).Jeho cieľom je zmierniť ekonomické a sociálne dopady pandémie ochorenia COVID-19 a podporiť udržateľnosť, odolnosť európskej ekonomiky a spoločnosti a jej pripravenosť na zelenú a digitálnu transformáciu.„Plán obnovy je do dnešnej polnoci v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na jeho základe sa budú upravovať jednotlivé časti plánu, rovnako je ministerstvo financií v kontakte s Európskou komisiou, s ktorou čoskoro vstúpi do ďalšieho kola rokovaní,“ uviedol tlačový odbor rezortu financií. V súčasnosti je preto podľa MF SR predčasné komentovať, čo presne sa v pláne zmení.Zároveň doplnili, že ak sa niečo v Pláne obnovy a odolnosti SR nenachádza, neznamená to, že to nie je dôležité. Rezort financií vysvetlil, že Slovensko má k dispozícii viac ako osem miliárd eur z existujúcich štrukturálnych a investičných fondov ako aj 13 miliárd eur z nového programovacieho obdobia.„To sú celkovo väčšie finančné objemy než je samotný plán obnovy, čo je obrovská príležitosť aj pre kultúru a kultúrnu obec na Slovensku,“ dodalo MF SR.