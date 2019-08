UMELECI SMÚTIA: Zomrel známy americký divadelný režisér a producent

Producent Harold Prince. Foto: TASR/AP Producent Harold Prince. Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v stredu významný americký divadelný režisér a producent Harold Prince. Informovala o tom agentúra AP.Prince, ktorý zomrel po krátkej chorobe na Islande cestou z Európy do New Yorku, zaznamenal veľké úspechy s muzikálmi na Broadwayi a získal 21 divadelných cien Tony. Režíroval muzikály ako Kabaret, Sweeney Todd, Evita či Fantóm opery.Kariéru začal ako koproducent niekoľkých muzikálov vrátane West Side Story z roku 1957. Ako producent slávil úspech napríklad s muzikálom Fidlikant na streche, s ktorým zaznamenal na Broadwayi v rokoch 1964 až 1972 rekordných viac ako 3000 predstavení.Muzikál o samotnom režisérovi a producentovi s názvom Prince of Broadway uviedli premiérovo v roku 2015 v Japonsku a o dva roky aj na Broadwayi. Sú v ňom skladby z mnohých slávnych muzikálov, na ktorých sa podieľal.Britský hudobný skladateľ sir Andrew Lloyd Weber uviedol, že Prince "nebol len princom muzikálov", ale "korunovanou hlavou", ktorá režírovala dva z jeho najvýznamnejších muzikálov - Evitu a Fantóma z opery.