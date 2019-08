UMELECKÝ SVET SMÚTI: Zomrel významný český fotograf

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. augusta (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel český fotograf Karel Kuklík. Pre internetový spravodajský portál Novinky.cz to v stredu uviedol jeho syn Pavel Kuklík. Umelcova tvorba je zastúpená v zbierkach mnohých tuzemských i zahraničných galérií a múzeí moderného umenia. Hlavnou náplňou jeho tvorby boli príroda a krajina.Kuklík začal fotografovať, keď mal 14 rokov. V roku 1959 vstúpil do fotoklubu ČKD Stalingrad (pôvodne Český klub fotografov amatérov) v Nekázanke, kde mal aj svoju prvú výstavu. V 60. rokoch bol jedným z hlavných predstaviteľov českého informelu, čiže abstraktného expresionizmu, ku ktorému na prelome 50. a 60. rokov inklinovalo množstvo českých výtvarníkov.Po roku 1968 sa priklonil ku klasickej fotografii, používal veľkoformátové prístroje. Celoživotne sa do hľadáčika Kuklíkovho záujmu dostávali okrem pražských ulíc najmä krajina na Šumave a v regióne Třeboňsko.Počas svojho života Kuklík vytvoril desiatky fotografických cyklov, ktoré vystavoval na samostatných i kolektívnych výstavách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach významných českých i zahraničných kultúrnych inštitúcií, ako sú Národná galéria či Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe, alebo Múzeum moderného umenia v New Yorku a Francúzska národná knižnica v Paríži.